Парламент ЛНР единогласно принял закон о референдуме по присоединению к России
Парламент ЛНР единогласно проголосовал за принятие закона "О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации". Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Парламент ЛНР единогласно проголосовал за закон о референдуме по присоединению республики к РФ. Видео © Telegram / Виктор Водолацкий
"Закон о проведении референдума в Луганской Народной Республике принят единогласно депутатами Народного совета ЛНР!" — написал он в своём телеграм-канале, прикрепив к посту видео голосования по соответствующему законопроекту. Решение было принято в двух чтениях единогласно.
Напомним, в понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении региона в состав РФ. По словам общественников, такой шаг поможет обезопасить жителей республики от враждебных действий Киева. Позже с аналогичным призывом Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету.
Telegram / Виктор Водолацкий