Парламент ЛНР единогласно принял закон о референдуме по присоединению к России

Парламент ЛНР единогласно проголосовал за принятие закона "О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации". Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.