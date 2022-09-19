Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно организовать референдум о присоединении республики к Российской Федерации. Обращение общественников зачитала заместитель председателя ОП ЛНР Лина Вокалова в ходе заседания инициативой группы при общественном штабе по подготовке референдума в Луганске.

Общественная палата ЛНР просит немедленно провести референдум о присоединении к России. Видео © "Луганский Информационный центр"

"Общественная палата Луганской Народной Республики выступает с инициативой немедленного проведения референдума о признании Луганской Народной Республики субъектом Российской Федерации. Свой выбор жители Донбасса сделали еще в 2014 году на референдуме о самоопределении Луганской Народной Республики, и все эти годы мы ждали и верили, что обязательно последует второй, который осуществит нашу мечту вернуться домой - в Российскую Федерацию", — говорится в тексте документа.

Общественники региона считают, что вхождение в состав России обезопасит жителей ЛНР и откроет для этой территории новые возможности на пути возвращения к мирной жизни. В то же время в обращении говорится, что "события последних дней показали, что киевские националисты перешли все красные линии".