В Анталье задержали россиянина, насмерть забившего молотком родителей в номере отеля

Россиянина Дмитрия С., который с особой жестокостью убил родителей в турецкой Анталье, задержали. Как сообщает телеграм-канал Mash, чтобы поймать безжалостного убийцу, турецкие полицейские сформировали специальный отряд.

Задержание Дмитрия. Видео © t.me / Mash

По его данным, россиянина поймали на улице в районе Докума Кепезского района. Как рассказали правоохранители, мужчина исколотил молотком пожилых родителей, но этого ему было мало: после он душил их проволокой. От удушья мать и отец Дмитрия скончались. После этого он вымыл руки и спокойно вышел из отеля. Как указал Mash, восемь лет назад мужчина таким же образом расправился со своим другом.