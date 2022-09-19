В Анталье задержали россиянина, насмерть забившего молотком родителей в номере отеля
Россиянина Дмитрия С., который с особой жестокостью убил родителей в турецкой Анталье, задержали. Как сообщает телеграм-канал Mash, чтобы поймать безжалостного убийцу, турецкие полицейские сформировали специальный отряд.
Задержание Дмитрия. Видео © t.me / Mash
По его данным, россиянина поймали на улице в районе Докума Кепезского района. Как рассказали правоохранители, мужчина исколотил молотком пожилых родителей, но этого ему было мало: после он душил их проволокой. От удушья мать и отец Дмитрия скончались. После этого он вымыл руки и спокойно вышел из отеля. Как указал Mash, восемь лет назад мужчина таким же образом расправился со своим другом.
Напомним, о жутком убийстве стало известно сегодня — от самого преступника. Видео с признанием и мольбой о помощи Дмитрий опубликовал в социальных сетях. По словам психопата, он якобы всю жизнь терпел издевательства отца. На видео убийца утверждает, что семья один раз уже поместила его в психдиспансер, пытаясь таким образом "отобрать у него некую силу", которой он был одарён.
Кадр из видео / t.me / Mash