Россиянин жестоко убил родителей молотком на отдыхе в Турции и записал видео с признаниями без тени раскаяния

Россиянин, находясь на отдыхе в Анталии, записал видео, на котором признался в убийстве своих пожилых родителей. Теперь неадекват прячется от правосудия в Турции, потому что уверен: "в России его снова отправят в психбольницу".

Россиянин признался в убийстве родителей и теперь скрывается в Турции. Видео © Telegram/SHOT

По данным SHOT, накануне убийца прилетел в город Манавгат, в местном гостиничном номере поссорился с матерью и отцом и напал на пенсионеров. 62-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, а 64-летнюю мать пытались спасти врачи, но тщетно. Сейчас преступника ищет турецкая полиция.

По словам психопата, он якобы всю жизнь терпел издевательства отца. На видео убийца утверждает, что семья один раз уже поместила его в психдиспансер, пытаясь таким образом "отобрать у него некую силу", которой он был одарён.

"По приезде в Россию меня опять определят в психиатрию. То, что я ничтожество это наказал, считаю правильным", — прокомментировал он преступление.