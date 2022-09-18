Житель Иркутской области убил маленького пасынка, несколько раз ударив его о стену

В Иркутской области задержан 22-летний житель посёлка Красный Яр Куйтунского района, подозреваемый в убийстве полуторагодовалого пасынка. Об этом говорится в заявлении СУ СК РФ по региону в телеграм-канале.





По данным следствия, 16 сентября мужчина несколько раз ударил малыша о стену, из-за чего тот умер. На допросе подозреваемый признался в содеянном и подробно рассказал о случившемся. Известно, что молодой человек состоит на учёте у психиатра.

По факту трагедии Тулунским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего". Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.