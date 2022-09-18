Житель Иркутской области убил маленького пасынка, несколько раз ударив его о стену
В Иркутской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве полуторагодовалого пасынка
В Иркутской области задержан 22-летний житель посёлка Красный Яр Куйтунского района, подозреваемый в убийстве полуторагодовалого пасынка. Об этом говорится в заявлении СУ СК РФ по региону в телеграм-канале.
По данным следствия, 16 сентября мужчина несколько раз ударил малыша о стену, из-за чего тот умер. На допросе подозреваемый признался в содеянном и подробно рассказал о случившемся. Известно, что молодой человек состоит на учёте у психиатра.
По факту трагедии Тулунским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего". Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Лайф писал, что в Новосибирске 27-летний мужчина убил друга и коллегу, к которому ушла его невеста с ребёнком. Трагедия произошла на остановке у завода "Сибиар" 14 сентября.
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