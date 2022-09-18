В Киргизии 19 сентября объявлен днём траура по погибшим на границе с Таджикистаном

Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 19 сентября днём национального траура по погибшим в ходе конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 19 сентября 2022 года объявлено днём национального траура в Кыргызской Республике", — указывается в сообщении.