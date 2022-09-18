В Киргизии 19 сентября объявлен днём траура по погибшим на границе с Таджикистаном
Глава Киргизии Жапаров объявил 19 сентября днём траура по жертвам конфликта с Таджикистаном
Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 19 сентября днём национального траура по погибшим в ходе конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 19 сентября 2022 года объявлено днём национального траура в Кыргызской Республике", — указывается в сообщении.
Ранее говорилось, что в ходе конфликта погибло 36 мирных жителей Киргизии. При этом пострадало 129 граждан, указали в Минздраве страны.
Как рассказывал Лайф, утром 16 сентября в Киргизии сообщили об обстреле её пограничников со стороны Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе двух стран началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана. Власти двух стран договорились об этом, однако затем появились сообщения, что вновь была слышна стрельба. Вчера, 17 сентября, после нескольких обстрелов в Баткенской области Киргизии был введён режим ЧС.
ТАСС / Валерий Шарифулин