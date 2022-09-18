Боррель заявил, что условия для перемирия должна определять Украина, а не Россия

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель убеждён, что условия для прекращения военного конфликта между Украиной и Россией должен определить именно Киев. Такое заявление он сделал в интервью французской газете Journal du Dimanche.

"Именно на украинцев, и только на них, ляжет забота определить будущие условия [мира]", — подчеркнул Боррель.

При этом глава европейской дипломатии считает, что украинский конфликт может длиться ещё долгое время. Вместе с тем он призвал страны ЕС усилить поддержку Киева, удовлетворяя его военные и экономические потребности. Это, по мнению еврокомиссара, поможет украинцам восстановить суверенитет Незалежной.