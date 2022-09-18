Боррель заявил, что условия для перемирия должна определять Украина, а не Россия
Боррель: Украина должна сама определить условия для завершения конфликта с Россией
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель убеждён, что условия для прекращения военного конфликта между Украиной и Россией должен определить именно Киев. Такое заявление он сделал в интервью французской газете Journal du Dimanche.
"Именно на украинцев, и только на них, ляжет забота определить будущие условия [мира]", — подчеркнул Боррель.
При этом глава европейской дипломатии считает, что украинский конфликт может длиться ещё долгое время. Вместе с тем он призвал страны ЕС усилить поддержку Киева, удовлетворяя его военные и экономические потребности. Это, по мнению еврокомиссара, поможет украинцам восстановить суверенитет Незалежной.
Ранее Лайф писал, что самолёт с боеприпасами к крупнокалиберным артиллерийским системам прибыл на Украину из Испании. Это был уже пятый рейс с оружием, переданным Киеву Мадридом за последние дни.
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