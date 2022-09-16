"Диета или голодовка?": "Мудрость" Борреля о России рассмешила китайцев
Читатели "Гуаньча" высмеяли Борреля за сравнение антироссийских санкций с диетой
Читатели китайской газеты "Гуаньча" высмеяли слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, касающиеся эффективности санкций в отношении России.
Ранее глава европейской дипломатии, выступая на пленарной сессии в Страсбурге, сравнил рестрикции с диетой. Он отметил, что результат не достигается на следующий день, эффект должен стать постепенным.
"Диета неэффективна для похудения, а побочные эффекты от неё велики", — язвительно заявил на это один из читателей издания.
"И согласно научным исследованиям, большинство людей, которые сидят на диете, чтобы похудеть, со временем снова набирают вес", — смеётся другой.
"Диета или голодовка? Я думаю, всё же нужно чётко различать эти два понятия", — резонно замечает ещё один комментатор.
Следующий читатель, комментируя слова Борреля, высказался с иронией: "Надеюсь, что весь Запад разделяет эту великую мудрость".
"Бедный европейский народ, Боррель, очевидно, скорбит вместе с ним", — злопыхает новый пользователь.
Ранее Боррель заявлял, что из-за оказания военной помощи Украине запасы оружия в странах Европейского союза оказались истощены. Он призвал объединить военные заказы государств и сократить расходы на оборонную промышленность.
ТАСС / AP / Virginia Mayo