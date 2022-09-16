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16 сентября, 00:40

"Диета или голодовка?": "Мудрость" Борреля о России рассмешила китайцев

Читатели "Гуаньча" высмеяли Борреля за сравнение антироссийских санкций с диетой

Читатели китайской газеты "Гуаньча" высмеяли слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, касающиеся эффективности санкций в отношении России.

Ранее глава европейской дипломатии, выступая на пленарной сессии в Страсбурге, сравнил рестрикции с диетой. Он отметил, что результат не достигается на следующий день, эффект должен стать постепенным.

"Диета неэффективна для похудения, а побочные эффекты от неё велики", — язвительно заявил на это один из читателей издания.

"И согласно научным исследованиям, большинство людей, которые сидят на диете, чтобы похудеть, со временем снова набирают вес", — смеётся другой.

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"Диета или голодовка? Я думаю, всё же нужно чётко различать эти два понятия", — резонно замечает ещё один комментатор.

Следующий читатель, комментируя слова Борреля, высказался с иронией: "Надеюсь, что весь Запад разделяет эту великую мудрость".

"Бедный европейский народ, Боррель, очевидно, скорбит вместе с ним", — злопыхает новый пользователь.

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Ранее Боррель заявлял, что из-за оказания военной помощи Украине запасы оружия в странах Европейского союза оказались истощены. Он призвал объединить военные заказы государств и сократить расходы на оборонную промышленность.

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ТАСС / AP / Virginia Mayo

Иван Косицын

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