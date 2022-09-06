Боррель назвал поставки оружия Украине причиной истощения запасов оружия в ЕС

Из-за оказания военной помощи Украине запасы оружия в странах Европейского союза оказались истощены. Об этом заявил еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Военные запасы большинства государств-членов оказались, я бы не сказал исчерпаны, но в значительной степени истощены, поскольку мы обеспечиваем украинцев большим потенциалом", — приводит Associated Press слова главы европейской дипломатии.

Боррель призвал объединить военные заказы стран – участниц ЕС и таким образом сократить расходы на оборонную промышленность. Дипломат высказал мнение, что подготовку украинских вооружённых сил Западу следовало начать ещё год назад.