Боррель назвал поставки оружия Украине причиной истощения запасов оружия в ЕС
Из-за оказания военной помощи Украине запасы оружия в странах Европейского союза оказались истощены. Об этом заявил еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Военные запасы большинства государств-членов оказались, я бы не сказал исчерпаны, но в значительной степени истощены, поскольку мы обеспечиваем украинцев большим потенциалом", — приводит Associated Press слова главы европейской дипломатии.
Боррель призвал объединить военные заказы стран – участниц ЕС и таким образом сократить расходы на оборонную промышленность. Дипломат высказал мнение, что подготовку украинских вооружённых сил Западу следовало начать ещё год назад.
Ранее Лайф писал, что уменьшение поставок оружия Киеву объяснили отсутствием успехов ВСУ в боях. На это обратил внимание финский политолог Йохан Бекман. Он отметил, что сегодня многие страны выступают за нормализацию отношений с Россией.
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ТАСС / АР / Virginia Mayo