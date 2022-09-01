Уменьшение поставок оружия Киеву объяснили отсутствием успехов в боях

Страны Запада значительно сократили поставки оружия Киеву из-за отсутствия каких-либо успехов в боевых действиях. На это обратил внимание финский политолог Йохан Бекман в интервью с порталом "Украина.ру".

Он подчеркнул, что на данный момент основной проблемой для западных стран и НАТО является провал их планов на Украине. Они отправляют Киеву оружие в огромных количествах, но это "не помогает и не приносит совершенно никаких успехов".

"Кстати, западные страны уже стали отправлять меньшие партии оружия. Потому что они понимают, что незачем отправлять больше, если нет результатов. И Евросоюз уже скептически относится к идее о запрете выдавать визы для россиян", — сказал эксперт.

Также он указал, что в Европе многие выступают за нормализацию отношений с Россией и против отправки оружия на Украину.