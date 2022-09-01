Уменьшение поставок оружия Киеву объяснили отсутствием успехов в боях
Политолог Бекман: Запад уменьшил поставки оружия Украине из-за отсутствия результата
Страны Запада значительно сократили поставки оружия Киеву из-за отсутствия каких-либо успехов в боевых действиях. На это обратил внимание финский политолог Йохан Бекман в интервью с порталом "Украина.ру".
Он подчеркнул, что на данный момент основной проблемой для западных стран и НАТО является провал их планов на Украине. Они отправляют Киеву оружие в огромных количествах, но это "не помогает и не приносит совершенно никаких успехов".
"Кстати, западные страны уже стали отправлять меньшие партии оружия. Потому что они понимают, что незачем отправлять больше, если нет результатов. И Евросоюз уже скептически относится к идее о запрете выдавать визы для россиян", — сказал эксперт.
Также он указал, что в Европе многие выступают за нормализацию отношений с Россией и против отправки оружия на Украину.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о провале попытки наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном. Там добавили, что уничтожено 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 1200 украинских военнослужащих.
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