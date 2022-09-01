В Казахстане проведут единоразовую амнистию участников январских протестов

Казахстан амнистирует большую часть участников беспорядков, которые проходили в стране в начале января этого года. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием нации. При этом он уточнил, что мера не коснётся фигурантов тяжких преступлений.