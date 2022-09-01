В Казахстане проведут единоразовую амнистию участников январских протестов
Президент Казахстана Токаев объявил об амнистии участников январских беспорядков
Казахстан амнистирует большую часть участников беспорядков, которые проходили в стране в начале января этого года. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием нации. При этом он уточнил, что мера не коснётся фигурантов тяжких преступлений.
"Я принял решение объявить единовременную амнистию участников январского события. Разумеется, амнистия не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти", — сказал глава республики.
Вместе с тем Токаев уточнил, что поручил правительству страны рассмотреть возможность ужесточения наказания за призывы к подрыву государственного строя.
Как рассказывал Лайф, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ: они выросли в два раза после Нового года. На фоне масштабных протестных акций правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Для помощи в восстановлении порядка в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ. 11 января Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную. После массовых беспорядков было задержано около тысячи человек, возбуждено 1822 уголовных дела.
ТАСС / Валерий Шарифулин