Жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ

На западе Казахстана жители городов Жанаозен, а затем и Актау вышли на митинги с требованием снизить стоимость сжиженного газа, используемого для заправки автомобилей. Поводом для недовольства стало то, что с 1 января цены на это топливо в стране повысились с 60 до 120 тенге за литр (с 10,2 рубля до 20,5 рубля за литр).

Как пишут казахстанские СМИ, акции сразу вызвали резонанс. По данным портала Tengrinews, собственники автозаправочных станций в Мангистауской области снизили цену на сжиженный газ "в рамках социальной ответственности бизнеса" с 120 до 85–90 тенге за литр.

На акции протеста отреагировал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он призвал протестующих соблюдать закон и дал поручение правительству изучить ситуацию с ценами.

"Граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности с законом о мирных собраниях. Дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учётом экономической целесообразности в правовом поле", — говорится в сообщении Токаева в "Твиттере".

Вечером 3 января аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провёл встречу с участниками акции протеста. Он отметил, что агентство по защите и развитию конкуренции начало расследование в отношении собственников АГЗС на предмет сговора.

Меж тем полиция в Актау начала брать в оцепление митингующих против повышения цен на сжиженный газ. Судя по кадрам с места событий, речь идёт о сотнях участников митинга.