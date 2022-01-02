"Хаос на улицах": В Амстердаме полиция натравила собак на демонстрантов, выступивших против локдауна
Некоторых особо разъярённых митингующих полицейские успокаивали дубинками. С 19 декабря Нидерланды ушли в локдаун, он продлится по меньшей мере до 14 января.
Жители Амстердама вышли на протест, выступив против ограничений по ковиду. В результате произошло несколько столкновений между демонстрантами и полицией. Как передаёт Daily Express, на улицах столицы Нидерландов воцарился хаос.
Организаторы протестной акции заявляли, что ожидают присутствия на ней 25 тысяч граждан. Причём муниципалитет, прокуратура и полиция запретили проводить шествие из-за отказа устроителей обеспечить безопасность, в частности ограничить число участников до трёх с половиной тысяч.
В итоге днём 2 января на Музейной площади собрались тысячи протестующих, они прошли шествием по городу, потребовав отменить локдаун. Некоторые митингующие попытались прорваться за обозначенный властями маршрут движения, в результате полицейские применили дубинки и натравили на них собак.
Напомним, из-за распространения варианта коронавируса "омикрон" власти Нидерландов были вынуждены ввести жёсткий карантин. Рождество и Новый год местные жители встретили в локдауне. Кроме того, гражданам рекомендовали работать из дома и принимать не более двух гостей в день. Ограничения продлятся по крайней мере до 14 января. В стране закрыты рестораны, музеи, парикмахерские и спортзалы.
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