Столкновения протестующих и полиции в Нидерландах © Twitter / GuerrillaRepor1

Жители Амстердама вышли на протест, выступив против ограничений по ковиду. В результате произошло несколько столкновений между демонстрантами и полицией. Как передаёт Daily Express, на улицах столицы Нидерландов воцарился хаос.

Организаторы протестной акции заявляли, что ожидают присутствия на ней 25 тысяч граждан. Причём муниципалитет, прокуратура и полиция запретили проводить шествие из-за отказа устроителей обеспечить безопасность, в частности ограничить число участников до трёх с половиной тысяч.

В итоге днём 2 января на Музейной площади собрались тысячи протестующих, они прошли шествием по городу, потребовав отменить локдаун. Некоторые митингующие попытались прорваться за обозначенный властями маршрут движения, в результате полицейские применили дубинки и натравили на них собак.