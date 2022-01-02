Обвинённый в изнасиловании сын Елизаветы II принц Эндрю может лишиться титула

Принц Эндрю может быть лишён права пользоваться титулом Его Высочества, а также многими привилегиями, если проиграет суд по делу об изнасиловании. Об этом пишет газета The Sunday Times . Ссылаясь на свои источники, издание утверждает, что в британской королевской семье обсуждают последствия признания судом вины принца в таком неблаговидном поступке.

Сын Елизаветы II, скорее всего, не сможет выезжать за пределы Британии из-за угрозы экстрадиции в США. Он также съедет из поместья The Royal Lodge близ Виндзорского замка, и ему придётся урезать расходы. Наихудший вариант — принцу запретят использовать официальный титул, а также принудят отказаться от почётных воинских званий.

Очередное слушание по делу состоится уже 4 января в Нью-Йорке. Защита Эндрю намерена требовать прекращения дела по формальным основаниям. По утверждению адвокатов, суд не обладает юрисдикцией в отношении этого дела. Напомним, Вирджиния Робертс Джуффре заявила, что американский бизнесмен Джеффри Эпштейн принудил её вступить в связь с Эндрю и его друзьями, когда ей было всего 17 лет. Однако обвиняемый утверждает, что Джуффре просто хочет заработать денег. Женщина уже подавала подобный иск против Эпштейна, где сам Эндрю упоминался лишь косвенно. Тогда дело закончилось мировым соглашением.