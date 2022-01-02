Комиссия назвала виновника гибели артиста на сцене Большого театра

Заведующая коллективом мимического ансамбля Екатерина Миронова нарушила должностные инструкции, что и привело к гибели на сцене Большого театра во время оперы "Садко" артиста Евгения Кулеша. Об этом РИА "Новости" рассказал адвокат потерпевших Андрей Алёшкин, сославшись на выводы комиссии по расследованию обстоятельств гибели Кулеша. В комиссию входили представители фонда соцстрахования, профсоюзов, работники, связанные с предприятием, а также столичная трудовая инспекция.

Юрист пояснил, что специалисты усмотрели грубую неосторожность в действиях самого Кулеша. Вина артиста составила 10%.

"Заведующая коллективом мимического ансамбля Большого театра Екатерина Миронова нарушила требования должностной инструкции, выраженные в недостаточном контроле за соблюдением Евгением Кулешом трудовой и производственной дисциплины. Она виновна в том, что он был пьян", — заметил собеседник агентства.

Как подчеркнул Алёшкин, теперь есть все основания требовать дополнительной компенсации, например выплаты единовременного пособия или назначения пенсии потерпевшей стороне.