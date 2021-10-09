Стала известна личность актёра, погибшего в Большом театре во время оперы
Трагедия произошла во время смены декораций. Некоторые зрители приняли происходящее за часть представления.
Фото © ТАСС / Евгений Разумный
Фото © VK / kulya_1983
Погибшим во время оперы "Садко" в Большом театре оказался 38-летний актёр миманса (мимический ансамбль) Евгений Кулеш. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В социальных сетях пользователи рассказали об обстоятельствах трагедии. По их словам, всё произошло через несколько минут после начала спектакля. Зрители поначалу приняли ЧП за часть представления.
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