Стала известна личность актёра, погибшего в Большом театре во время оперы

Погибшим во время оперы "Садко" в Большом театре оказался 38-летний актёр миманса (мимический ансамбль) Евгений Кулеш. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

В социальных сетях пользователи рассказали об обстоятельствах трагедии. По их словам, всё произошло через несколько минут после начала спектакля. Зрители поначалу приняли ЧП за часть представления.