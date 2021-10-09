Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об уходе в отставку

Канцлер Австриии Себастьян Курц заявил, что уходит в отставку на фоне расследования прокуратуры против него. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

До этого прокуратура страны подтвердила, что ведёт в отношении канцлера и девяти его приближённых расследование по делу о коррупции и взяточничестве. На свою должность Курц предложил назначить нынешнего главу МИД страны Александра Шалленберга.

"Сейчас необходимы стабильные отношения, поэтому, чтобы разрешить патовую ситуацию, отойти в сторону, я попросил команду Народной партии обязательно продолжить работу. Как председатель партии, я предложил федеральному президенту Александра Шалленберга в качестве нового руководителя правительства", — сказал Курц.