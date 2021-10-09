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Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об уходе в отставку

В качестве преемника он предложил кандидатуру главы МИД республики.

9 октября, 17:55
<p>Фото © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN</p>

Фото © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Канцлер Австриии Себастьян Курц заявил, что уходит в отставку на фоне расследования прокуратуры против него. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

До этого прокуратура страны подтвердила, что ведёт в отношении канцлера и девяти его приближённых расследование по делу о коррупции и взяточничестве. На свою должность Курц предложил назначить нынешнего главу МИД страны Александра Шалленберга.

"Сейчас необходимы стабильные отношения, поэтому, чтобы разрешить патовую ситуацию, отойти в сторону, я попросил команду Народной партии обязательно продолжить работу. Как председатель партии, я предложил федеральному президенту Александра Шалленберга в качестве нового руководителя правительства", — сказал Курц.

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Напомним, о том, что прокуратура Австрии начала расследование в отношении канцлера республики Себастьяна Курца, стало известно несколько дней назад.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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