В Большом театре артист погиб на сцене во время оперы "Садко"
По некоторым данным, на мужчину рухнула декорация, придавив ему шею.
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Во время вечернего представления оперы "Садко" в Большом театре в Москве погиб артист. Об этом сообщает Mash.
Отмечается, что актёру придавило шею декорацией. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал.
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