В Большом театре артист погиб на сцене во время оперы "Садко"

Во время вечернего представления оперы "Садко" в Большом театре в Москве погиб артист. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что актёру придавило шею декорацией. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал.