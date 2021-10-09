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В Большом театре артист погиб на сцене во время оперы "Садко"

По некоторым данным, на мужчину рухнула декорация, придавив ему шею.

9 октября, 17:32
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<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Во время вечернего представления оперы "Садко" в Большом театре в Москве погиб артист. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что актёру придавило шею декорацией. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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