WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории
Решение было принято на основе рекомендации дисциплинарного комитета организации.
Фото © ТАСС / Dominika Zarzycka / NurPhoto via ZUMA Press
Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) отозвал разрешение Московской антидопинговой лаборатории на выполнение анализа проб крови для исследования биологических паспортов спортсменов. Об этом сообщается на официальном сайте WADA.
Уточняется, что решение было принято на основании рекомендаций дисциплинарного комитета организации. При этом исполком оставил за столичной лабораторией право на обжалование запрета.
Ранее стало известно, что министр спорта Олег Матыцин возглавит правкомиссию по борьбе с допингом в спорте. В её состав вошли представители Совфеда, МВД, Минцифры, ФМБА, Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России. Заседания будут проводиться не реже раза в месяц.
Комментариев: 0