WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) отозвал разрешение Московской антидопинговой лаборатории на выполнение анализа проб крови для исследования биологических паспортов спортсменов. Об этом сообщается на официальном сайте WADA.

Уточняется, что решение было принято на основании рекомендаций дисциплинарного комитета организации. При этом исполком оставил за столичной лабораторией право на обжалование запрета.