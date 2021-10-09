В Ростовской области обязали привиться от ковида сотрудников сферы туризма и курьеров
Причём при регистрации случаев заболевания предписано отстранять от работы всех невакцинированных работников.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Некоторые категории жителей Ростовской области будут обязаны пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Такое решение вынес главный санитарный врач по региону Евгений Ковалёв.
Он пояснил, что причиной стала неблагополучная эпидемиологическая обстановка в области. Таким образом, представители гостиничного, туристического бизнеса, промышленности, а также курьеры и волонтёры должны пройти вакцинацию первым компонентом препарата до 4 ноября 2021 года, а вторым — до 1 декабря.
"Руководителям организаций и учреждений всех форм собственности, включая ИП, осуществляющих деятельность на территории Ростовской области при регистрации случаев CoViD-19 в коллективах отстранять от работы всех непривитых сотрудников или переводить их на дистанционный режим работы", — говорится в документе, который был опубликован ведомством.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что полный курс вакцинации от коронавируса в России завершили 42,2 млн граждан. Регионы — лидеры по первичной вакцинации — Чечня, Чукотка, Подмосковье, Москва, Тыва и Белгородская область, а аутсайдеры — Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Приморский край, Новосибирская область и Татарстан.
Комментариев: 0