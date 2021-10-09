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Успенская рассказала о состоянии госпитализированного певца Серова

По словам артистки, у музыканта диагностировали поражение 10% лёгких.

9 октября, 13:14
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Народный артист России Александр Серов действительно находится в больнице. Информацию подтвердила артистка Любовь Успенская в беседе с телеканалом "Звезда".

"Он лежит действительно в больнице. У него 10% поражения [лёгких]", — рассказала Успенская.

Госпитализированного с ковидом актёра Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ

Госпитализированного с ковидом актёра Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ

О госпитализации Александра Серова стало известно сегодня ночью. Однако СМИ сообщали, что у певца поражено 75% лёгких.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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