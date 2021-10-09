Успенская рассказала о состоянии госпитализированного певца Серова
По словам артистки, у музыканта диагностировали поражение 10% лёгких.
Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников
Народный артист России Александр Серов действительно находится в больнице. Информацию подтвердила артистка Любовь Успенская в беседе с телеканалом "Звезда".
"Он лежит действительно в больнице. У него 10% поражения [лёгких]", — рассказала Успенская.
О госпитализации Александра Серова стало известно сегодня ночью. Однако СМИ сообщали, что у певца поражено 75% лёгких.
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