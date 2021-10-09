Рогозин рассказал, что Пересильд и Шипенко на МКС работают в ущерб сну
Он также согласился с мнением, что актриса — невероятно отважная и бесстрашная женщина.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, снимающие на МКС художественный фильм "Вызов", работают усердно над картиной и даже в ущерб полноценному сну.
"Они там не туристы, работают постоянно, даже в ущерб полноценному сну, на котором настаивают наши врачи. Но тем не менее рекомендации наши полностью выполняют", — рассказал он в "Твиттере".
В ответном комментарии подписчица написала, что Юлия Пересильд невероятно отважная и бесстрашная женщина, с чем Рогозин согласился, отметив, что немногие готовы к такому.
"Чтобы на картинке смотрелось эффектно": Космонавт оценила появление Пересильд на МКС с растрёпанными волосами
Напомним, ракета с кораблём "Союз МС-19" стартовала 5 октября в 11:55 мск с космодрома Байконур. А уже в 15:22 мск была успешно завершена стыковка с МКС и члены первого в мире киноэкипажа перешли на станцию. Однако стыковку пришлось провести в ручном режиме. По словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, это произошло из-за сбоя в системе "Курс".
Комментариев: 0