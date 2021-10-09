Рогозин рассказал, что Пересильд и Шипенко на МКС работают в ущерб сну

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, снимающие на МКС художественный фильм "Вызов", работают усердно над картиной и даже в ущерб полноценному сну.

"Они там не туристы, работают постоянно, даже в ущерб полноценному сну, на котором настаивают наши врачи. Но тем не менее рекомендации наши полностью выполняют", — рассказал он в "Твиттере".