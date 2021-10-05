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Рогозин объяснил, почему корабль с Пересильд и Шипенко пришлось стыковать с МКС вручную

"Союз МС-19" полностью исправен, однако имел место "некоторый сбой" в системе стыковки "Курс" на самой станции.

5 октября, 13:16

Фото © Kremlin.ru

Переход на ручное управление потребовался командиру "Союза МС-19" из-за сбоя в системе стыковки "Курс" на МКС. Об этом во вторник сообщил ТАСС со ссылкой на главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

"По первой информации, речь идёт о некотором сбое пассивной системы стыковки "Курс" на самой станции. Корабль в полной исправности", — уточнил он.

Пересильд и Шипенко проводили на Байконур под песню "Трава у дома"

Пересильд и Шипенко проводили на Байконур под песню "Трава у дома"

Ранее Лайф сообщал, что пилотируемый корабль "Союз МС-19" с "киноэкипажем" в лице актрисы Юлии Пересильд, режиссёра Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции, совершив два витка вокруг Земли. Однако манипуляцию пришлось совершать вручную, а не в автоматическом режиме.

Напомним, что Пересильд и Шипенко отправились на МКС для съёмок фильма "Вызов" — первой картины, которую собираются снимать в космосе.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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