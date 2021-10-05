Голикова рекомендовала каждый месяц проводить розыгрыши для привитых от коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала проводить стимулирующие мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от коронавируса, один раз в месяц. Своё предложение она озвучила на совещании президента Владимира Путина с Правительством РФ.

По словам Голиковой, различные лотереи и розыгрыши — это "благодарность нашим гражданам за бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих". Она напомнила, что первое такое мероприятие на федеральном уровне состоялось 14 сентября. Победителями стали 495 человек, 170 из них уже получили положенные выплаты. Следующий розыгрыш состоится 14 октября.

"Полагаем целесообразным проводить такие розыгрыши один раз в месяц до конца года", — проинформировала вице-премьер.