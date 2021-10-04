В Москве анонсировали новые розыгрыши квартир среди сделавших прививку от ковида
Связано решение поощрить горожан со стремительно растущими темпами заболеваемости коронавирусом в столице.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Власти Москвы намерены вернуться к практике поощрений горожан за вакцинацию от коронавируса в виде лотерей с ценными призами, среди которых в том числе автомобили и недвижимость. Об этом в ходе заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с пандемией заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"В ближайшее время, наверное, снова вернёмся к этой практике, она показала хорошие результаты и интерес населения к тому, что разыгрываются не только денежные призы, но и такие серьёзные вещи, как квартиры. Мы постараемся сделать такие стимулы", — сказал градоначальник.
Ранее из-за тревожной эпидемиологической ситуации Роспотребнадзор отменил все массовые мероприятия в стране. Вместе с тем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что всего за неделю темпы заболеваемости коронавирусом в столице выросли почти на треть.
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