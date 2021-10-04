В Москве появится бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус

В Москве можно будет бесплатно пройти экспресс-тестирование на коронавирус. Об этом сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Тест можно будет сделать в центрах госуслуг и торговых центрах Москвы, а результат станет известен уже в течение 10 минут.

"Мы уже в порядке эксперимента в двух МФЦ поставили пункты по экспресс-тестированию. И в ближайшие недели введём в порядка 10–20 МФЦ и крупных торговых центрах экспресс-тестирование", — проинформировал мэр.

Лайф уже сообщал, что в Москве третий день обновляется антирекорд по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом за сутки. В течение прошедших 24 часов ковидом заболели 4410 жителей, днём ранее было выявлено 4294 новых случая заражения.