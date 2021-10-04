Москва третий день подряд бьёт антирекорд по числу заражённых ковидом

В Москве третий день обновляется антирекорд по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом за сутки. В течение прошедших 24 часов ковидом заболели 4410 жителей, днём ранее было выявлено 4294 новых случая заражения.

Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, в столице возросло количество летальных исходов из-за коронавируса — 66 человек за сутки. Всего в Москве с начала пандемии из-за ковида умерло 29 242 пациента.