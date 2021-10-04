Москва третий день подряд бьёт антирекорд по числу заражённых ковидом
Также в столице возросло количество летальных исходов из-за коронавируса.
Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV
В Москве третий день обновляется антирекорд по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом за сутки. В течение прошедших 24 часов ковидом заболели 4410 жителей, днём ранее было выявлено 4294 новых случая заражения.
Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, в столице возросло количество летальных исходов из-за коронавируса — 66 человек за сутки. Всего в Москве с начала пандемии из-за ковида умерло 29 242 пациента.
Ранее Лайф писал о том, что более 95% госпитализированных с ковидом в Подмосковье не были привиты. Губернатор области Андрей Воробьёв выразил обеспокоенность серьёзным снижением темпов вакцинации.
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