Ортопед рассказала о влиянии неправильной позы за компьютером на мозг

Неправильное положение тела при работе за компьютером может привести к сильной сонливости и усталости в конце дня, даже если у человека не было высокой загруженности и обилия конфликтных ситуаций. Об этом рассказала врач-ортопед Елена Пастарнак.

"Если мы долго сидим и смотрим в монитор, то мы неправильно держим голову. В таком положении голова наклонена вперёд, и от этого напрягаются мышцы шеи, что вызывает нарушение кровообращения в шейном отделе и провоцирует головную боль и плохое самочувствие", — объяснила врач в интервью радио Sputnik.

Также она добавила, что очень часто, сидя перед компьютером, человек сводит плечи и сутулится, что оказывает давление на грудную клетку, мешая дыханию. Все эти факторы приводят к нарушению снабжения головного мозга кровью и кислородом, откуда и появляется ощущение сонливости и усталости. По словам специалиста, нужно соблюдать несколько простых правил, чтобы избежать неприятных последствий. Например, вставать из-за стола хотя бы один раз в час и в течение минуты двигаться, разминать мышцы.

"Надо спину держать ровно, в естественном положении. Нельзя задирать или опускать голову, монитор должен быть на уровне глаз. Плечи должны быть расслабленными, а локти лежать под углом от 90 до 120 градусов. Для поддержки позвоночника стоит поставить стопы ног на поверхность пола, а не класть ногу на ногу", — порекомендовала Пастарнак.