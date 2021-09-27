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Учёные выяснили, что "поза цапли" снижает риск внезапной смерти

По их данным, проблемы с равновесием могут указывать на заболевания в головном мозге.

27 сентября, 13:33
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Исследователи из Каледонского университета Глазго в Шотландии выяснили, что способность держать баланс в "позе цапли" снижает риск внезапной смерти. Особенно это касается людей в старше 50 лет.

По оценке учёных, если человек старше 50 лет может удержать равновесие на одной ноге и с закрытыми глазами, то он здоров. В обратном случае в организме имеются проблемы и стоит провести обследование, поскольку неспособность стоять в позе цапли может указывать на заболевания в головном мозге. Исследователи отмечают, что у таких людей велик риск преждевременной смерти в ближайшие 13 лет.

Завкафедрой нервных болезней Сеченовского университета Владимир Парфёнов не пояснил изданию "Аргументы и Факты", что к нарушению равновесия могут привести заболевания нервной системы, внутреннего уха, сердечно-сосудистые болезни, эмоциональные расстройства и многие другие недуги. За точным диагнозом он советует обращаться к врачу.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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