ФАС обязала "Пятёрочку" снизить цены на продукты в одном из регионов

Федеральная антимонопольная служба ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятёрочка") получила предупреждение из-за того, что ей были установлены более высокие цены на продукты питания в одном из регионов, где организация занимает доминирующее положение.

"Калмыцкое УФАС в ходе мониторинга стоимости продовольственных товаров выявило, что в магазинах "Пятёрочка" цены на морковь и капусту установлены на более высоком уровне в Черноземельском районе, где данная торговая сеть занимает доминирующее положение, чем в столице Республики Калмыкия, где признаки доминирующего положения отсутствуют", — говорится в сообщении ведомства.

В службе напомнили, что закон о защите конкуренции запрещает хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение, необоснованно устанавливать произвольные розничные цены на один и тот же товар. Поэтому, согласно предупреждению УФАС, компании "Агроторг" необходимо будет в десятидневный срок прекратить завышение стоимости продуктов питания.