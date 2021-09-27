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Венгрия подписала с "Газпромом" контракт на поставку газа сроком на 15 лет

Соглашение действует до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет.

27 сентября, 13:13
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Венгрия заключила новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход территории Украины. Документ подписали заместитель генерального директора "Газпром экспорта" Дмитрий Аверкин и главный исполнительный директор венгерской энергокомпании MVM Group Дьёрдь Ковор, правительство республики вело прямую трансляцию.

По итогам подписания контракта с заявлениями выступили глава МИД Венгрии Петер Сийярто и зампред правления "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет.

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Ранее Лайф сообщал, что Сербия и Венгрия состыковали трубы газопровода "Турецкий поток" в обход Украины. Там отметили, что с запуском проекта цена газа для домовладений не будет меняться.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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