Оперативники нагрянули с обыском к 14-летнему тиктокеру, угрожавшему расстрелом школы в Зеленограде

В Зеленограде оперативники нагрянули с обыском к восьмикласснику, который ради лайков и комментариев в "Тиктоке" поставил статус в своём аккаунте: "27.09.2021 г. Жду своего расстрела". Полицейские оперативно вычислили интернет-злодея и пришли к нему домой для выяснения обстоятельств, сообщил Лайфу источник.

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По его словам, подросток рассказал правоохранителям, что таким образом просто пытался набрать больше подписчиков, чтобы после продать аккаунт подороже. О таком способе продвижения парень прочитал в Интернете.

В ходе мониторинга оперативники определили, что 14-летний подросток также оставлял такие комментарии: "Скоро начнётся мой расстрел в Зеленограде", "Будет мясо". Анализ содержимого телефона тиктокера показал, что оружием он почти не интересовался, но был подписан на телеграм-каналы, в которых рассказывали об убийствах. Как сообщает источник, гаджеты школьника были изъяты и отправлены на проверку. К работе привлекут сотрудников ФСБ, они отработают всех друзей и родственников школьника.

В ходе расследования стало известно, что у дедушки подростка есть пневматическая винтовка. Правоохранителям предстоит выяснить, не мог ли мужчина подтолкнуть внука к правонарушениям. По словам источника, семья мальчика характеризуется положительно, сам он на учёте не состоял.