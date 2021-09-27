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Оперативники нагрянули с обыском к 14-летнему тиктокеру, угрожавшему расстрелом школы в Зеленограде

Сотрудники правоохранительных органов изъяли гаджеты школьника и отправили их на проверку.

27 сентября, 12:57

Фото © Pixabay

В Зеленограде оперативники нагрянули с обыском к восьмикласснику, который ради лайков и комментариев в "Тиктоке" поставил статус в своём аккаунте: "27.09.2021 г. Жду своего расстрела". Полицейские оперативно вычислили интернет-злодея и пришли к нему домой для выяснения обстоятельств, сообщил Лайфу источник.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

По его словам, подросток рассказал правоохранителям, что таким образом просто пытался набрать больше подписчиков, чтобы после продать аккаунт подороже. О таком способе продвижения парень прочитал в Интернете.

В ходе мониторинга оперативники определили, что 14-летний подросток также оставлял такие комментарии: "Скоро начнётся мой расстрел в Зеленограде", "Будет мясо". Анализ содержимого телефона тиктокера показал, что оружием он почти не интересовался, но был подписан на телеграм-каналы, в которых рассказывали об убийствах. Как сообщает источник, гаджеты школьника были изъяты и отправлены на проверку. К работе привлекут сотрудников ФСБ, они отработают всех друзей и родственников школьника.

В ходе расследования стало известно, что у дедушки подростка есть пневматическая винтовка. Правоохранителям предстоит выяснить, не мог ли мужчина подтолкнуть внука к правонарушениям. По словам источника, семья мальчика характеризуется положительно, сам он на учёте не состоял.

Юрист объяснил, почему пермскому стрелку не уйти от наказания

Юрист объяснил, почему пермскому стрелку не уйти от наказания

Ранее Лайф писал о том, что СК проверит телеграм-канал, автор которого пригрозил устроить стрельбу в томском колледже. В последней публикации аноним попытался оправдаться, заявив, что выдумал это ради реакции общественности, но правоохранители уже начали его поиски.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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