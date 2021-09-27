СК проверит телеграм-канал, автор которого пригрозил устроить стрельбу в томском колледже
В последней публикации аноним попытался оправдаться, заявив, что выдумал это ради реакции общественности, но правоохранители уже начали его поиски.
Фото ружья, опубликованное в телеграм-канале
Следственный комитет проверит телеграм-канал, в котором появились сообщения о якобы планируемой стрельбе в Томском промышленно-гуманитарном колледже. Об этом Лайфу сообщили в ведомстве.
Канал появился в мессенджере 25 сентября. Его автор ежедневно публикует гневные сообщения, в которых рассказывает о своей ненависти к людям и о том, как с их помощью планирует устроить стрельбу в учебном заведении Томска. По его словам, "Судный день" настанет 1 октября. Стоит отметить, что на канал подписаны уже больше полутора тысяч человек, которые следят за обновлениями. В одной из публикаций автор выложил фотографию ружья с патронами и рассказал, что оружие якобы принадлежит его напарнику.
"Мы, несомненно, знаем эту информацию и принимаем все необходимые меры безопасности", — прокомментировали Лайфу в колледже.
В последнем сообщении автор канала попытался оправдаться за предыдущие публикации, заявив, что всё это выдумал ради реакции общественности и усиления охраны в учебных заведениях. Впрочем, несмотря на это, следователи уже выясняют, кому принадлежит канал и действительно ли соответствует реальности размещённая в нём информация.
Напомним, 20 сентября 18-летний студент устроил стрельбу в пермском вузе, в результате чего погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу.
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