СК проверит телеграм-канал, автор которого пригрозил устроить стрельбу в томском колледже

Канал появился в мессенджере 25 сентября. Его автор ежедневно публикует гневные сообщения, в которых рассказывает о своей ненависти к людям и о том, как с их помощью планирует устроить стрельбу в учебном заведении Томска. По его словам, "Судный день" настанет 1 октября. Стоит отметить, что на канал подписаны уже больше полутора тысяч человек, которые следят за обновлениями. В одной из публикаций автор выложил фотографию ружья с патронами и рассказал, что оружие якобы принадлежит его напарнику.