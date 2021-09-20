Раненного при задержании пермского стрелка подключили к ИВЛ

Состояние пермского студента, который открыл стрельбу на территории кампуса и был ранен в ходе задержания, остаётся крайне тяжёлым. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, Тимура Б. подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Сейчас он находится в операционной краевой больницы. Медики пока не дают никаких прогнозов.