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Раненного при задержании пермского стрелка подключили к ИВЛ

По данным источника, пока медики не дают никаких прогнозов по поводу его здоровья.

20 сентября, 09:22
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<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Состояние пермского студента, который открыл стрельбу на территории кампуса и был ранен в ходе задержания, остаётся крайне тяжёлым. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, Тимура Б. подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Сейчас он находится в операционной краевой больницы. Медики пока не дают никаких прогнозов.

Одноклассник пермского стрелка рассказал Лайфу о его страсти к оружию

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Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. По последним данным, в результате нападения погибло девять человек.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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