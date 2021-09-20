Раненного при задержании пермского стрелка подключили к ИВЛ
По данным источника, пока медики не дают никаких прогнозов по поводу его здоровья.
Фото © Соцсети
Состояние пермского студента, который открыл стрельбу на территории кампуса и был ранен в ходе задержания, остаётся крайне тяжёлым. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
По его данным, Тимура Б. подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Сейчас он находится в операционной краевой больницы. Медики пока не дают никаких прогнозов.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. По последним данным, в результате нападения погибло девять человек.
Комментариев: 0