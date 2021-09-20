Сегодняшние матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших при стрельбе в Перми
Главная игра дня пройдёт на "ВЭБ-арене" в Москве, где ЦСКА примет "Спартак".
Фото © ТАСС / Красильников Станислав
Все оставшиеся матчи восьмого тура РПЛ, включая дерби ЦСКА — "Спартак", начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате стрельбы в Пермском госуниверситете. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В РПЛ также выразили соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.
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Добавим, что сегодня пройдут три матча. "Урал" дома примет "Локомотив", "Рубин" в Казани встретится с "Зенитом", а центральным матчем станет дерби между ЦСКА и "Спартаком".
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