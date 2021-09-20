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Сегодняшние матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших при стрельбе в Перми

Главная игра дня пройдёт на "ВЭБ-арене" в Москве, где ЦСКА примет "Спартак".

20 сентября, 09:10

Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Все оставшиеся матчи восьмого тура РПЛ, включая дерби ЦСКА — "Спартак", начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате стрельбы в Пермском госуниверситете. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В РПЛ также выразили соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.

"Скорбим всей страной": Сборная России по футболу обратилась к родным погибших при стрельбе в Пермском госуниверситете

"Скорбим всей страной": Сборная России по футболу обратилась к родным погибших при стрельбе в Пермском госуниверситете

Добавим, что сегодня пройдут три матча. "Урал" дома примет "Локомотив", "Рубин" в Казани встретится с "Зенитом", а центральным матчем станет дерби между ЦСКА и "Спартаком".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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