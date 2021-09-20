Сегодняшние матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших при стрельбе в Перми

Все оставшиеся матчи восьмого тура РПЛ, включая дерби ЦСКА — "Спартак", начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате стрельбы в Пермском госуниверситете. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В РПЛ также выразили соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.