Двукратная чемпионка мира Бодниева назначена главным тренером женской сборной России по гандболу
Она сменила Алексея Алексеева, ушедшего в отставку после поражения в финале Олимпиады в Токио.
Фото © ОКР
Людмила Бодниева назначена главным тренером женской сборной России по гандболу. Об этом сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Бодниева стала первой в истории национальной гандбольной команды женщиной — главным тренером.
"Нашим приоритетом было назначение перспективного российского специалиста, хорошо знающего европейский гандбол и тенденции развития вида спорта. Людмила Валериевна отвечает этим требованиям. Она долго выступала в Европе, имеет интересный и успешный тренерский опыт", — заявил президент ФГР Сергей Шишкарёв.
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Бодниева — двукратная чемпионка мира, серебряная и бронзовая призёрка чемпионатов Европы. Её многократно признавали лучшим игроком на позиции линейного на крупнейших международных турнирах.
"Я благодарна Федерации гандбола России, исполкому ФГР и лично Сергею Шишкарёву за оказанное доверие. Уверена, что потенциал действующих игроков сборной и тех девушек, которые идут им на смену, позволяет команде претендовать на высшие места в европейском и мировом гандболе", — отметила новый тренер сборной.
На посту наставника национальной команды Бодниева сменила Алексея Алексеева, ушедшего в отставку после поражения в финале Олимпиады в Токио. В решающем матче наши спортсменки уступили Франции со счётом 25:30. На соревнованиях в Японии Бодниева работала в штабе Алексеева.
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