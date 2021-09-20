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Двукратная чемпионка мира Бодниева назначена главным тренером женской сборной России по гандболу

Она сменила Алексея Алексеева, ушедшего в отставку после поражения в финале Олимпиады в Токио.

20 сентября, 09:08
<p>Фото © ОКР</p>

Фото © ОКР

Людмила Бодниева назначена главным тренером женской сборной России по гандболу. Об этом сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР).

Бодниева стала первой в истории национальной гандбольной команды женщиной — главным тренером.

"Нашим приоритетом было назначение перспективного российского специалиста, хорошо знающего европейский гандбол и тенденции развития вида спорта. Людмила Валериевна отвечает этим требованиям. Она долго выступала в Европе, имеет интересный и успешный тренерский опыт", — заявил президент ФГР Сергей Шишкарёв.

Последняя медаль: Женская сборная России по гандболу проиграла Франции и взяла серебро на Олимпиаде в Токио

Последняя медаль: Женская сборная России по гандболу проиграла Франции и взяла серебро на Олимпиаде в Токио

Бодниева — двукратная чемпионка мира, серебряная и бронзовая призёрка чемпионатов Европы. Её многократно признавали лучшим игроком на позиции линейного на крупнейших международных турнирах.

"Я благодарна Федерации гандбола России, исполкому ФГР и лично Сергею Шишкарёву за оказанное доверие. Уверена, что потенциал действующих игроков сборной и тех девушек, которые идут им на смену, позволяет команде претендовать на высшие места в европейском и мировом гандболе", — отметила новый тренер сборной.

На посту наставника национальной команды Бодниева сменила Алексея Алексеева, ушедшего в отставку после поражения в финале Олимпиады в Токио. В решающем матче наши спортсменки уступили Франции со счётом 25:30. На соревнованиях в Японии Бодниева работала в штабе Алексеева.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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