Двукратная чемпионка мира Бодниева назначена главным тренером женской сборной России по гандболу

Людмила Бодниева назначена главным тренером женской сборной России по гандболу. Об этом сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР).

Бодниева стала первой в истории национальной гандбольной команды женщиной — главным тренером.

"Нашим приоритетом было назначение перспективного российского специалиста, хорошо знающего европейский гандбол и тенденции развития вида спорта. Людмила Валериевна отвечает этим требованиям. Она долго выступала в Европе, имеет интересный и успешный тренерский опыт", — заявил президент ФГР Сергей Шишкарёв.

Бодниева — двукратная чемпионка мира, серебряная и бронзовая призёрка чемпионатов Европы. Её многократно признавали лучшим игроком на позиции линейного на крупнейших международных турнирах.

"Я благодарна Федерации гандбола России, исполкому ФГР и лично Сергею Шишкарёву за оказанное доверие. Уверена, что потенциал действующих игроков сборной и тех девушек, которые идут им на смену, позволяет команде претендовать на высшие места в европейском и мировом гандболе", — отметила новый тренер сборной.