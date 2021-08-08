Последняя медаль: Женская сборная России по гандболу проиграла Франции и взяла серебро на Олимпиаде в Токио
По ходу матча подшефные Алексея Алексеева сумели сократить отставание, однако выйти вперёд не получилось.
Фото © ОКР
Женская сборная России по гандболу уступила команде Франции в финале Олимпийских игр в Токио и взяла серебряные медали.
С первых минут соперницы создали комфортный задел и старались не подпускать наших девушек. Во втором тайме подшефные Алексея Алексеева всё же сумели счёт сравнять, но после этого сборная Франции ушла в решающий отрыв. В итоге 30:25 в пользу француженок.
Для нашей сборной это 71-я и последняя медаль на Олимпиаде в Токио. В общем зачёте Россия остановилась на пятом месте, взяв на Играх 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
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