Женская сборная России по гандболу уступила команде Франции в финале Олимпийских игр в Токио и взяла серебряные медали.

С первых минут соперницы создали комфортный задел и старались не подпускать наших девушек. Во втором тайме подшефные Алексея Алексеева всё же сумели счёт сравнять, но после этого сборная Франции ушла в решающий отрыв. В итоге 30:25 в пользу француженок.