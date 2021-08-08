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Последняя медаль: Женская сборная России по гандболу проиграла Франции и взяла серебро на Олимпиаде в Токио

По ходу матча подшефные Алексея Алексеева сумели сократить отставание, однако выйти вперёд не получилось.

8 августа, 07:27
<p>Фото © ОКР</p>

Фото © ОКР

Женская сборная России по гандболу уступила команде Франции в финале Олимпийских игр в Токио и взяла серебряные медали.

С первых минут соперницы создали комфортный задел и старались не подпускать наших девушек. Во втором тайме подшефные Алексея Алексеева всё же сумели счёт сравнять, но после этого сборная Франции ушла в решающий отрыв. В итоге 30:25 в пользу француженок.

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Для нашей сборной это 71-я и последняя медаль на Олимпиаде в Токио. В общем зачёте Россия остановилась на пятом месте, взяв на Играх 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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