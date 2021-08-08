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Регион
Опубликовано 8 августа 2021, 10:02

В Госдуме оценили результат сборной России в медальном зачёте на Играх в Токио

Фото © Facebook / Олимпийский комитет России

Фото © Facebook / Олимпийский комитет России

Наши спортсмены добились хороших показателей там, где никто не ожидал, отметил член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев.

Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев прокомментировал пятое место российской сборной на Олимпиаде в Токио. Парламентарий назвал этот результат успехом.

"Это очень хороший результат в условиях санкций и усечённой команды. Добились медалей и хороших показателей там, где никто не ожидал, где-то — справедливо или несправедливо — мы потеряли медали", — приводит ТАСС его слова.

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Свищев поздравил всех наших спортсменов, Олимпийский комитет России, а также Министерство спорта РФ.

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Напомним, Россия заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио. Исход оказался предрешён после победы британки Лорен Прайс в финале боксёрского турнира в весовой категории до 75 кг. Наша сборная потеряла шансы догнать идущую четвёртой команду Великобритании, у которой на две золотые награды больше. Всего в активе российских спортсменов 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали.

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Наталья Исакова
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