В Госдуме оценили результат сборной России в медальном зачёте на Играх в Токио
Фото © Facebook / Олимпийский комитет России
Наши спортсмены добились хороших показателей там, где никто не ожидал, отметил член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев.
Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев прокомментировал пятое место российской сборной на Олимпиаде в Токио. Парламентарий назвал этот результат успехом.
"Это очень хороший результат в условиях санкций и усечённой команды. Добились медалей и хороших показателей там, где никто не ожидал, где-то — справедливо или несправедливо — мы потеряли медали", — приводит ТАСС его слова.
Свищев поздравил всех наших спортсменов, Олимпийский комитет России, а также Министерство спорта РФ.
Напомним, Россия заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио. Исход оказался предрешён после победы британки Лорен Прайс в финале боксёрского турнира в весовой категории до 75 кг. Наша сборная потеряла шансы догнать идущую четвёртой команду Великобритании, у которой на две золотые награды больше. Всего в активе российских спортсменов 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали.