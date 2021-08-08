В Госдуме оценили результат сборной России в медальном зачёте на Играх в Токио

Наши спортсмены добились хороших показателей там, где никто не ожидал, отметил член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев.

Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев прокомментировал пятое место российской сборной на Олимпиаде в Токио. Парламентарий назвал этот результат успехом.

"Это очень хороший результат в условиях санкций и усечённой команды. Добились медалей и хороших показателей там, где никто не ожидал, где-то — справедливо или несправедливо — мы потеряли медали", — приводит ТАСС его слова.

Свищев поздравил всех наших спортсменов, Олимпийский комитет России, а также Министерство спорта РФ.