Олимпийские игры в Токио стали рекордными

В ходе Олимпийских игр в Токио представители 93 национальных комитетов отметились хотя бы одной медалью. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, добавив, что это рекорд Игр.

"В Токио установлен новый рекорд Игр: 93 НОКа выиграли хотя бы одну медаль — это на шесть больше, чем предыдущий рекорд", — сказал Бах на сессии МОК.

Отметим, что Россия в начале последнего дня Олимпиады в Токио опустилась с четвёртого на пятое место в общем медальном зачёте. Опередила россиян сборная Великобритании, представитель которой завоевал золото в велогонках. В лидерах по количеству медалей по-прежнему остаётся Китай, вторыми идут американцы, третьими — сборная Японии.