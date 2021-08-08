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Байден назвал эту Олимпиаду самой трудной для спортсменов

Атлетам пришлось вносить большие коррективы в график подготовки к главным соревнованиям планеты.

8 августа, 00:04
<p>Фото © Twitter / POTUS</p>

Фото © Twitter / POTUS

Президент США Джо Байден пообщался с членами национальной олимпийской сборной по видеосвязи. Он поздравил спортсменов с успехами на соревнованиях.

"Не думаю, что была Олимпиада, к которой было труднее подготовиться, чем к этой", — сказал Байден.

Он отметил, что атлеты тренировались четыре года, готовясь к лету 2020-го, но затем пришла пандемия коронавируса — и пришлось ждать ещё год, до нынешнего лета.

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Отметим, что сборная США на Олимпиаде в Токио находится на втором месте после Китая по командному медальному зачёту. Российская сборная на четвёртом месте — после Великобритании. Ранее Лайф публиковал расписание последнего дня Олимпиады.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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