Байден назвал эту Олимпиаду самой трудной для спортсменов
Атлетам пришлось вносить большие коррективы в график подготовки к главным соревнованиям планеты.
Фото © Twitter / POTUS
Президент США Джо Байден пообщался с членами национальной олимпийской сборной по видеосвязи. Он поздравил спортсменов с успехами на соревнованиях.
I’m so proud of you, @TeamUSA. Thank you for showing what we can do together as one America and as one team. pic.twitter.com/9Qc7kCavCk— President Biden (@POTUS) August 7, 2021
"Не думаю, что была Олимпиада, к которой было труднее подготовиться, чем к этой", — сказал Байден.
Он отметил, что атлеты тренировались четыре года, готовясь к лету 2020-го, но затем пришла пандемия коронавируса — и пришлось ждать ещё год, до нынешнего лета.
Отметим, что сборная США на Олимпиаде в Токио находится на втором месте после Китая по командному медальному зачёту. Российская сборная на четвёртом месте — после Великобритании. Ранее Лайф публиковал расписание последнего дня Олимпиады.
Комментариев: 0