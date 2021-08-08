Байден назвал эту Олимпиаду самой трудной для спортсменов

Президент США Джо Байден пообщался с членами национальной олимпийской сборной по видеосвязи. Он поздравил спортсменов с успехами на соревнованиях.

I’m so proud of you, @TeamUSA. Thank you for showing what we can do together as one America and as one team. pic.twitter.com/9Qc7kCavCk — President Biden (@POTUS) August 7, 2021

"Не думаю, что была Олимпиада, к которой было труднее подготовиться, чем к этой", — сказал Байден.

Он отметил, что атлеты тренировались четыре года, готовясь к лету 2020-го, но затем пришла пандемия коронавируса — и пришлось ждать ещё год, до нынешнего лета.