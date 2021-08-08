Автоэксперт назвал причины, по которым автомобиль тянет в сторону

Нередко автомобиль может уводить в сторону даже при движении по ровной дороге. Это явление не редкое и опасное. Директор по сервису и запасным частям известной компании-автодилера Константин Епанешников пояснил наиболее распространённые причины такой проблемы. Не всегда дело в неисправности авто: если у дороги достаточно сильный уклон, то машину на ней тоже может уводить в сторону.

В беседе с агентством "Прайм" он всё же отметил, что чаще "тянет" машину в сторону именно по причине неисправностей в ходовой части.

"Ее элементы могут быть изношены настолько сильно, что изменились углы установки колес, следовательно, нарушился сход-развал автомобиля, и машину из-за этого "тянет" при движении", - сказал эксперт.

Также может подкачать и электроника: в современных автомобилях есть различные электронные ассистенты, которые могут быть попросту неправильно отрегулированы. Также такую "тягу" могут вызывать и подклинившие тормоза.