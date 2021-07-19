Автоэксперт раскритиковал предложение Совфеда ужесточить правила техосмотра

Автоэксперт Юрий Урюков в беседе с Лайфом прокомментировал предложение Комитета Совета Федерации по экономической политике по поводу ужесточения процедуры технического осмотра автомобилей. По словам специалиста, сейчас происходит очередной виток качелей с техосмотром, потому что власти никак не могут определиться, что лучше: до предела ужесточить требования осмотра и сохранить его в каком-либо виде, объясняя решение заботой о безопасности на дорогах, либо "сдаться перед напором очевидного".

"Как практика показывает, сейчас система техосмотров не работает. Поэтому создаются справедливые предложения полностью отменить этот механизм и влиять на безопасность дорожного движения другими методами. Происходит эта борьба, и непонятно, к чему она приведёт", — рассказал нам Урюков.

На данный момент автомобилисты находятся в подвешенном состоянии из-за незнания, как действовать. Как отметил автоэксперт, нынешние меры создают больше вопросов, чем приносят реальной пользы.

"Мы сейчас наблюдаем попытку быстро оптимизировать, но ни к чему хорошему это пока что не приведёт, на мой взгляд", — считает Юрий Урюков.