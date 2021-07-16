Эксперт рассказал о самых практичных автомобилях, которые лучше подходят для жаркой погоды

Для жаркого лета, когда температура воздуха поднимается выше тридцати градусов, лучше использовать машины белого цвета. Так считает исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов.

Он отметил, что прямые солнечные лучи вредны не только для человека, но и для автомобиля, так как при высоких температурах быстрее выцветает лакокрасочное покрытие и портятся пластиковые элементы салона. По словам эксперта, с точки зрения практичности лучше выбирать машины белого цвета: они удобны для ремонта, подходят всем автолюбителям, и пыль на них видна гораздо меньше, чем на тёмных моделях.

"Белые машины греются меньше, поэтому в южных регионах всегда автомобилей белого цвета больше", — добавил Удалов в интервью радио Sputnik.

Также эксперт отметил, что россияне чаще отдают предпочтение автомобилям более светлых тонов.