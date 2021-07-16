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Ростех впервые показал фото новейшего истребителя пятого поколения

Пока самолёт спрятан в чехле, но это не мешает разглядеть его очертания.

16 июля, 06:21
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Фото © Facebook / Ростех

Фото © Facebook / Ростех

В Сети появилась первая фотография новейшего военного истребителя пятого поколения, который будет представлен на МАКС-2021 в Жуковском. Фото опубликовала пресс-служба госкорпорации Ростех.

Снимок сделан издалека, а сам самолёт спрятан под чёрным чехлом, который позволяет увидеть лишь очертания новой машины. Фотография сопровождается комментарием: Wanna see me naked? ("Хочешь увидеть меня раздетой?" — Прим. Лайфа).

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Как сообщал Лайф, военный самолёт будет официально представлен 20 июля — в первый день Международного авиационно-космического салона.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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