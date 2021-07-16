Ростех впервые показал фото новейшего истребителя пятого поколения
Пока самолёт спрятан в чехле, но это не мешает разглядеть его очертания.
Фото © Facebook / Ростех
В Сети появилась первая фотография новейшего военного истребителя пятого поколения, который будет представлен на МАКС-2021 в Жуковском. Фото опубликовала пресс-служба госкорпорации Ростех.
Снимок сделан издалека, а сам самолёт спрятан под чёрным чехлом, который позволяет увидеть лишь очертания новой машины. Фотография сопровождается комментарием: Wanna see me naked? ("Хочешь увидеть меня раздетой?" — Прим. Лайфа).
Как сообщал Лайф, военный самолёт будет официально представлен 20 июля — в первый день Международного авиационно-космического салона.
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