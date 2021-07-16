Задержан мужчина, напавший с ножом на пассажиров автобуса под Ростовом
Подозреваемого обнаружили на кладбище, сопротивления полицейским он оказывать не стал.
Скриншот видео © СУ СК РФ по Ростовской области
Задержанный подозреваемый, перерезавший пассажиров автобуса под Ростовом. Фото © Телеграм-канал Don Mash
В Ростовской области задержали мужчину, напавшего на пассажиров рейсового автобуса. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
51-летний Семён Н. был задержан полицейскими на кладбище города Азова. Сопротивления он не оказывал. По предварительным данным, мужчина страдает психическим расстройством.
Как сообщал Лайф, нападение произошло накануне во время автобусного рейса Азов — Стефанидинодар. Лайф узнал имена женщин, которые стали жертвами резни.
Это не единственное нападение на пассажиров, которое произошло за вчерашний день. Напомним, что накануне в Красноярском крае 33-летний мужчина нанёс ножевые ранения водителю и двум пассажирам автобуса, следовавшего из Красноярска в Минусинск. После нападения злоумышленник нанёс увечья себе.
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