НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Задержан мужчина, напавший с ножом на пассажиров автобуса под Ростовом

Подозреваемого обнаружили на кладбище, сопротивления полицейским он оказывать не стал.

16 июля, 05:45

Скриншот видео © СУ СК РФ по Ростовской области

Задержанный подозреваемый, перерезавший пассажиров автобуса под Ростовом. Фото © Телеграм-канал Don Mash

Задержанный подозреваемый, перерезавший пассажиров автобуса под Ростовом. Фото © Телеграм-канал Don Mash

В Ростовской области задержали мужчину, напавшего на пассажиров рейсового автобуса. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

51-летний Семён Н. был задержан полицейскими на кладбище города Азова. Сопротивления он не оказывал. По предварительным данным, мужчина страдает психическим расстройством.

СК показал кадры с места резни в автобусе под Ростовом

СК показал кадры с места резни в автобусе под Ростовом

Как сообщал Лайф, нападение произошло накануне во время автобусного рейса Азов — Стефанидинодар. Лайф узнал имена женщин, которые стали жертвами резни.

Это не единственное нападение на пассажиров, которое произошло за вчерашний день. Напомним, что накануне в Красноярском крае 33-летний мужчина нанёс ножевые ранения водителю и двум пассажирам автобуса, следовавшего из Красноярска в Минусинск. После нападения злоумышленник нанёс увечья себе.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1