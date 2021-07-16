В России предложили проводить психологические консультации для школьников перед экзаменами

В России предложили возможность введения консультаций с психологами для школьников девятых и одиннадцатых классов в период подготовки и проведения экзаменов. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Соответствующее письмо уже направлено на имя министра просвещения, сообщает RT.

Отмечается, что тема ЕГЭ и ОГЭ, а также связанного с ними напряжения является одной из самых обсуждаемых в сфере образования с момента внедрения этих экзаменов.

"В целях сохранения психологического здоровья школьников прошу Вас рассмотреть возможность введения регламента по проведению консультаций психологов школьников девятых и одиннадцатых классов в период подготовки и проведения экзаменов, — говорится в тексте обращения.

Согласно задумке, поддержка будет оказываться за счёт госбюджета. Также в дополнение будет запущен единый телефон психологической поддержки для выпускников, которым предстоит сдача ЕГЭ и ОГЭ.