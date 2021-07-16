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Абитуриентам в России предложат выбрать, по результатам каких экзаменов их зачислят в вуз

Среди вариантов — результаты ЕГЭ, общеобразовательного вступительного экзамена или профессионального испытания.

16 июля, 00:29
<p>Фото © Минобрнауки</p>

Фото © Минобрнауки

Абитуриентам, которые планируют поступать в российские вузы, предложат возможность выбирать, по баллам за какой экзамен их будут зачислять. Об этом сообщают в Минобрнауки России, уточняя, что соответствующий проект приказа уже размещён на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно инициативе Минобрнауки, при подаче заявления о приёме через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" можно предоставлять не документ об образовании, а информацию о нём. При этом увеличивается длительность основного этапа зачисления — он будет проходит с 3 по 9 августа.

В России утвердили порядок работы онлайн-сервиса для поступления в вузы

В России утвердили порядок работы онлайн-сервиса для поступления в вузы

"В качестве результата вступительного испытания может быть засчитан наиболее высокий из результатов — по ЕГЭ, общеобразовательному вступительному испытанию, проводимому вузом, или вступительному испытанию на базе профессионального образования", — добавили в Минобрнауки.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что около 60% абитуриентов в этом году смогут поступить на бюджетные места. Такого уровня доступа к бесплатному высшему образованию нет практически нигде в мире.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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