Абитуриентам в России предложат выбрать, по результатам каких экзаменов их зачислят в вуз

Абитуриентам, которые планируют поступать в российские вузы, предложат возможность выбирать, по баллам за какой экзамен их будут зачислять. Об этом сообщают в Минобрнауки России, уточняя, что соответствующий проект приказа уже размещён на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно инициативе Минобрнауки, при подаче заявления о приёме через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" можно предоставлять не документ об образовании, а информацию о нём. При этом увеличивается длительность основного этапа зачисления — он будет проходит с 3 по 9 августа.

"В качестве результата вступительного испытания может быть засчитан наиболее высокий из результатов — по ЕГЭ, общеобразовательному вступительному испытанию, проводимому вузом, или вступительному испытанию на базе профессионального образования", — добавили в Минобрнауки.