В России завершился весенний призыв

В России завершилась весенняя призывная кампания на срочную службу в Вооружённые силы РФ, в ряды Российской армии отправилось более 134 тысяч новобранцев. Для их доставки к местам службы задействовали более 25 воинских эшелонов и свыше 45 рейсов самолётов военной авиации, 65 чартерных рейсов гражданской авиации и более двух тысяч вагонов поездов. Об этом сообщает Министерство обороны.

В научные и научно-производственные роты было направлено более 350 молодых людей — это почти половина от общей численности военнослужащих рот такого направления. Ещё 150 юношей направлены в спортивные роты, где служат члены сборной РФ по олимпийским видам спорта.

"Организованный на призывных и сборных пунктах субъектов Российской Федерации барьерный контроль, а также тестирование призывников позволили своевременно выявить и не допустить на военную службу более трёх с половиной тысяч граждан, заражённых коронавирусной инфекцией", — сообщает ведомство.

Там отметили, что это уже третий призыв в условиях коронавируса, все комиссариаты обеспечили средствами индивидуальной защиты и экспресс-тестами. С призывниками работали только вакцинированные или переболевшие CoViD-19 сотрудники. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, весенний призыв 2021 года завершён с должным качеством и в срок, заключили в Минобороны РФ.