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Басков отменил своё выступление из-за плохого самочувствия

Сегодня на площади Лауреатов в Витебске, где проходит фестиваль "Славянский базар", была заложена именная звезда певца.

15 июля, 23:32
<p>Скриншот видео © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRWm6f-lnpu/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Николай Басков</a></p>

Скриншот видео © Instagram / Николай Басков

Звезда российской сцены Николай Басков внезапно отменил своё выступление на открытии фестиваля "Славянский базар в Витебске" из-за того, что у него резко поднялась температура и ухудшилось самочувствие. Он сообщил об этом в своём аккаунте в "Инстаграме".

"Сегодня на площади Лауреатов была заложена моя именная звезда... Благодарю всех, кто пришёл поддержать меня... Но, к моему большому сожалению, я не смогу сегодня выступить на церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску людей", — написал артист.

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Басков отметил, что ровно 22 года назад он впервые вышел на сцену фестиваля. Он также призвал фанатов беречь себя и своих близких. В ответ поклонники поздравили его с именной звездой и пожелали выздоравливать, отметив, что очень гордятся им и его достижениями в области искусства.

Ранее Лайф писал, что Михаила Боярского госпитализировали с ковидом. Народный артист РСФСР болеет уже несколько дней, но на самочувствие не жалуется.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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