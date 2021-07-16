Басков отменил своё выступление из-за плохого самочувствия

Звезда российской сцены Николай Басков внезапно отменил своё выступление на открытии фестиваля "Славянский базар в Витебске" из-за того, что у него резко поднялась температура и ухудшилось самочувствие. Он сообщил об этом в своём аккаунте в "Инстаграме".

"Сегодня на площади Лауреатов была заложена моя именная звезда... Благодарю всех, кто пришёл поддержать меня... Но, к моему большому сожалению, я не смогу сегодня выступить на церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску людей", — написал артист.

Басков отметил, что ровно 22 года назад он впервые вышел на сцену фестиваля. Он также призвал фанатов беречь себя и своих близких. В ответ поклонники поздравили его с именной звездой и пожелали выздоравливать, отметив, что очень гордятся им и его достижениями в области искусства.