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Байден назвал бессмысленным введение санкций против участников "Северного потока – 2"

Он отметил, что в момент его вступления в должность президента проект был готов на 90%. Сейчас газопровод завершён уже на 98%.

15 июля, 23:09
<p>Скриншот видео пресс-конференции © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/WhiteHouse/videos/348388706915676" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Белый дом</a></p>

Скриншот видео пресс-конференции © Facebook / Белый дом

Введение санкций против участников "Северного потока – 2" было бы бессмысленным, так как трубопровод уже почти достроен. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"К тому моменту, когда я стал президентом, он (трубопровод. — Прим. ред.) был завершён на 90%, вводить санкции не имело никакого смысла", — сказал он.

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Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. В апреле 2021-го в США утвердили два пакета санкций против строительства газопровода "Северный поток – 2" и захотели назначить специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении проекта.

Ранее Лайф писал, что США уличили в нарушении договорённостей по "Северному потоку – 2". Американская политика может быть крайне непредсказуемой, отметил глава компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. Ранее Варниг сообщил, что "Северный поток – 2" планируют достроить к концу лета. Сейчас газопровод готов уже на 98%.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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