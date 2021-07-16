Байден назвал бессмысленным введение санкций против участников "Северного потока – 2"
Он отметил, что в момент его вступления в должность президента проект был готов на 90%. Сейчас газопровод завершён уже на 98%.
Скриншот видео пресс-конференции © Facebook / Белый дом
Введение санкций против участников "Северного потока – 2" было бы бессмысленным, так как трубопровод уже почти достроен. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"К тому моменту, когда я стал президентом, он (трубопровод. — Прим. ред.) был завершён на 90%, вводить санкции не имело никакого смысла", — сказал он.
Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. В апреле 2021-го в США утвердили два пакета санкций против строительства газопровода "Северный поток – 2" и захотели назначить специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении проекта.
Ранее Лайф писал, что США уличили в нарушении договорённостей по "Северному потоку – 2". Американская политика может быть крайне непредсказуемой, отметил глава компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. Ранее Варниг сообщил, что "Северный поток – 2" планируют достроить к концу лета. Сейчас газопровод готов уже на 98%.
Комментариев: 0